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TIR'da 159 bin paket kaçak sigara ele geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/ELBEYLİ (Kilis), (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde polis tarafından durdurularak aranan TIR'ın dorsesinde gümrük kaçağı 159 bin paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

15 Ocak 2018 14:06

Reşit ÇELEBİOĞLU/ELBEYLİ (Kilis), (DHA)- KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde polis tarafından durdurularak aranan TIR\'ın dorsesinde gümrük kaçağı 159 bin paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Elbeyli ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir TIR\'ı durdurdu. TIR\'da yapılan aramada dorsede gümrük kaçağı olduğu belirlenen 159 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

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