-TİRAN'DA OYLAR YENİDEN SAYILIYOR TİRAN (A.A)- 19.06.2011 - Arnavutluk'ta 8 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde Tiran Belediye Başkanlığını kazanan aday hala belirlenemedi. Anamuhalefet partisinin itirazı üzerine oyların yeniden sayımına başlandı. Sandıkların kapanmasının ardından 6 gün süren oy sayımında ana muhalefet Sosyalist Parti öncülüğündeki ''Gelecek İçin Birlik'' koalisyonunun adayı Edi Rama, 10 oy farkla ile öndeydi. Ancak, Tiran'da oy sayımı sırasında, belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi için kurulan sandıklarda belediye başkanlığı adayları için atılan oylar bulunmuş ve Merkez Seçim Komisyonu, 117 sandıkta belediye başkanlığı adayları için hatalı atılan oyları saymıştı. Buna göre, iktidardaki Demokratik Parti öncülüğündeki ''Vatandaşlar İçin Birlik'' koalisyonu adayı Lulzim Başa 87 oy farkla önde gidiyordu. Anamuhalefet Sosyalist Parti bu sonucu kabul etmeyerek, Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Seçim Kurulunun 14 Haziran tarihli kararıyla Tiran Belediye Başkanlığı için tüm oy sandıklarının yeniden sayılmasına karar verilmişti. Merkez Seçim Komisyonu, bugün Tiran Belediyesi Başkanlığı için 1940 sandıktan 1793'ünün açılmasını kararlaştırdı. Tiran Belediyesi Başkanlığı için oy sayımının birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.