TIR'a saklanan 2 Iraklı kaçak 50 kilo eroinle yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de Bulgaristan\'a gitmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan geçerek Lesovo gümrüğüne giden bir TIR\'ın altına gizlenmiş 2 Iraklı uyruklu kaçak yakalandı. Bulgar polisi, kaçakları Türkiye\'ye iade edeceği sırada yapılan çanta aramasında 50 kilo eroin olduğu belirlenince iadeden vazgeçti.

Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan bir TIR dün Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda gümrük işlemlerini yaptırdıktan sonra Bulgaristan\'ın Lesovo Sınır Kapısı\'na geçti. Burada Bulgar polisince yapılan aramalarda TIR\'ın altına gizlenmiş ve yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 2 Irak uyruklu kaçak yakalandı. Bulgaristan polisi kaçakları Türkiye\'ye iade etmek için iki sınır arasındaki tampon bölgeye getirdi. Teslim sırasında Irak uyruklu kaçakların çantaları kontrol edildiğinde yaklaşık 50 kilo eroin bulundu. Uyuşturucu maddeleri gören Bulgar yetkililer, iadeden vazgeçerek iki kişiyi Bulgar gümrüğüne geri götürdü. İki ülke arasındaki görüşmelerin ardından Bulgaristan gümrüğü kaçakları iade etmeyeceğini bildirdi. Irak uyruklu kaçaklar hakkında Bulgaristan\'da soruşturma başlatıldığı belirtildi.