TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa İlçesi\'nde TIR\'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Numan Arslantaş hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ Çevre Yolu Böbrek Vakfı mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan Malkara yönüne giden Numan Arslantaş yönetimindeki 59 KE 472 plakalı otomobil, Böbrek Vakfı mevkiinde aynı istikamette seyreden Efkan K. yönetimindeki 35 GE 3992 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü Arslantaş\'ın öldüğü belirlendi. Numan Arslantaş\'ın cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, savcı ve polisin incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Efkan K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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