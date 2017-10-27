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TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da önündeki giden TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

27 Ekim 2017 14:53

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da önündeki giden TIR\'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ- İstanbul karayolu Malkara çevre yolunda meydana geldi. Oktay Kayıkçı yönetimindeki 59 ZJ 638 plakalı otomobil, önündeki giden Gökhan Uzun yönetimindeki 34 UOB 85 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, otomobile sıkışan sürücüsü Oktay Kayıkçı ile araçta bulunan Adem ve Hatice Kayıkçı yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri sürücü Kayıkçı\'yı sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. İlk müdahalesi ardından yaralılar ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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