TIR'a çarpan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Gemlik ilçesinde TIR\'la çarpışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Gemlik yönüne giden Mehmet Çakırer (26) yönetimindeki 16 YJ 183 plakalı otomobil, kontrol noktasından dönüş yapmak isteyen Ertan Y. (31) yönetimindeki 34 SL 9862 plakalı TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Çakırer, direksiyon başında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Mehmet Çakırer\'i bulunduğu yerden çıkardı.

Mehmet Çakırer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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