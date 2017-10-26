TIR'a çarpan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Tuzla \'da bir otomobil, TIR\'a yandan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.



Kaza saat 10.00 sıralarında Orhanlı TEM yanyol Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Otomobil sürücüsü Faruk Engin, sola dönmek için manevra yapan Murat Bulut\'un kullandığı TIR\'a yandan çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken yanındaki arkadaşı Burak Öztürk araç içinde sıkıştı.





İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI



Kaza ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerin gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Burak Öztürk\'ün kurtarmak için itfaiye ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Araç içinde sıkışan yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. Vatandaşlar da aracın arka koltukları sökülerek kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından Burak Öztürk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



TIR sürücüsü Murat Bulut, “Sola düş yapmak için sola sinyalimi verdim. Arkadan gelen otomobil sinyali gördüğü halde sollama yaptı. Çok süratliydi, inşallah arkadaşlar da bir şey yoktur “diye konuştu.





TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI



Kaza nedeniyle TEM yanyolda trafik yoğunluğu yaşandı .Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor

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