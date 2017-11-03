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TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü 16 yaşındaki Mustafa Çetinkaya, ağır yaralandı

03 Kasım 2017 02:12

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde park halindeki TIR\'a arkadan çarpan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü 16 yaşındaki Mustafa Çetinkaya, ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman Çevre Yolu\'nda meydana geldi. Mustafa Çetinkaya yönetimindeki plakasız motosiklet, Orhan Keskin\'e ait park halindeki 47 DK 589 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan Çetinkaya, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çetinkaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Konya\'ya sevk edildi. 

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