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TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR(Karabük),(DHA) - KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

25 Aralık 2017 02:52

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR(Karabük),(DHA) - KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde, TIR\'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-755 Karayolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden 35 yaşındaki Mehmet Yıldırım idaresindeki 78 SB 828 plakalı minibüs, Burhan Savi idaresindeki 06 NY 786 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulup hurda yığınına dönerken, sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Yıldırım tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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