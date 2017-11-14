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TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, önündeki TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü Bozan Karanfil (40) öldü

14 Kasım 2017 14:58

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, önündeki TIR\'a çarpan kamyonun sürücüsü Bozan Karanfil (40) öldü.
Kaza, dün gece geç saatlerde Nurdağı-Gaziantep yolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Bozan Karanfil yönetimindeki 27 N 8667 plakalı kamyon ile önündeki Abdullah Şimşek yönetimindeki 01 FBZ 46 plakalı TIR\'a çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Karanfil için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Trafik akışının durduğu yoldaki kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsünün yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Karanfil\'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yoldaki trafik akışı kaza yapan TIR ile kamyonun çekiciyle kaldırılması ile sağlanabildi.

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