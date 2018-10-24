TIR'a çarpan kamyon hurdaya döndü, sürücüsü yaralı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, arızalanması nedeniyle sürücüsünün yolun sağına çektiği TIR\'a, arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Mahmut Güven, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Ankara- İstanbul yolu Batıkent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan Sincan yönüne giden Atila Eker yönetimindeki 38 GL 950 çekici ve 38 GU 492 dorse plakalı TIR, seyir halindeyken arızalandı. Sürücü Eker, aracı sağa çekip, servis yetkililerini aradı. Bu sırada sağ şeritten gelen ve diğer sürücüler tarafından sıkıştırıldığını öne süren Mahmut Güven\'in kullandığı 34 ZH 3672 kamyon, TIR\'a arkadan çarptı. Kamyonun hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü Güven, Yenimahalle Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili konuşan TIR sürücüsü Atila Eker ise \"Aracımız arızalandı, sağa çektik. Gerekli tedbirleri almıştık. Arkadaş süratle geldi vurdu. Yaralı arkadaşa sordum, \'Beni sıkıştırdılar\' dedi. Kaçamadığını ve o yüzden çarptığını söyledi\" diye konuştu.



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