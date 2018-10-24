TIR'a çarpan kamyon hurdaya döndü: 1 yaralı

Ankara çevre yolunda arızalanan TIR\'a arkadan çarpan kamyon, hurdaya döndü. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, otoyolun iki şeridi bir süre trafiğe kapatıldı.



Kaza, öğle saatlerinde Ankara-İstanbul otoyolu Batıkent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan Sincan istikametine giden Atila Eker yönetimindeki 38 GL 950 çekici ve 38 GU 492 dorse plakalı TIR, seyir halindeyken arızalandı. TIR sürücüsü Eker, bunun üzerine aracını sağa çekip servisi aradı. Bu sırada sağ şeritten gelen ve diğer araçlar tarafından sıkıştırıldığını iddia eden Mahmut Güven kontrolündeki 34 ZH 3672 kamyon, yol kenarındaki TIR\'a arkadan çarptı. Kamyonun hurdaya döndüğü kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Güven, Yenimahalle Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili konuşan TIR sürücüsü Atila Eker, \"Aracımız arızalandı, sağa çektik. Gerekli tedbirleri almıştık. Arkadaş süratle geldi vurdu. Yaralı arkadaşa sordum, \'beni sıkıştırdılar\' dedi. Kaçamadığını ve o yüzden çarptığını söyledi\" dedi.



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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-