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TIR'a çarpan aracın Ukraynalı sürücüsü yaralandı

Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaza nedeniyle önünde aniden yavaşlayan TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ukrayna uyruklu Sazofogreizi B

01 Mart 2018 13:09

Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, kaza nedeniyle önünde aniden yavaşlayan TIR\'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ukrayna uyruklu Sazofogreizi B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sazofogreizi B., tedaviye alındı.
Kaza, dün gece TEM yolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 FUY 26 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Recai İ., yönetimindeki 71 AB 855 plakalı TIR, otomobile çarpmamak için aniden fren yapınca arkadan gelen Ukrayna uyruklu Sazofogreizi B.\'nin kullandığı TOP 01275 yabancı plakalı hafif ticari araç TIR\'a çarptı. Sazofogreizi B. hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Sazofogreizi B. tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle TEM yolunda trafik kısa süre kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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