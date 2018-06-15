TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aytekin KALENDER/İYİDERE (Rize), (DHA)- RİZE\'nin İyidere ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR\'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fetullah Akdemir (26), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19:00 sıralarında İyidere ilçesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Süleyman Cengiz (47) yönetimindeki 34 HL 4116 plakalı TIR, arızası nedeniyle yol kenarına park etti. Fetullah Akdemir yönetimindeki 34 GJ 6013 plakalı otomobil, TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR\'ın altına giren otomobilin sürücüsü Akdemir ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan Akdemir, ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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