Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA Kula İlçesi\'nde TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında E-96 karayolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uşak\'tan Kula yönüne giden F.B. yönetimindeki 07 MPF 76 plakalı otomobil, Ş.Ü. (27) yönetimindeki 47 JS 702 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, otobabilin sürücüsü F.B. ile yanındaki R.Y.(23) ve E.Y.(22) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı, ilk müdahalelerinin ardından da Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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