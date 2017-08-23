TIR zulasından 9 bin 630 paket kaçak sigara çıktı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde, durdurulan bir TIR\'da yapılan aramada oluşturulan gizli bölmelerde gümrük kaçağı 9 bin 630 paket sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirileceğini öğrendi. Salihli İlçesi girişinde önlem alan ekipler, bugün saat 00.30\'da, kaçak sigarayı taşıdığı değerlendirilen TIR\'ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR\'ın depo ve tabanında oluşturulan gizli bölümde, gümrük kaçağı 9 bin 630 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü M.N.K. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten işlem yapıldı. M.N.K., emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği Savcılıktan serbest bırakıldı. Kaçak sigaralar ise imha edilmek üzere emniyete götürüldü.

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