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TIR, üst geçide takıldı, E-5 kitlendi

TIR'ı kurtarma çalışmaları sürüyor

28 Kasım 2016 20:58

İstanbul Bahçelievler E-5'te iş makinesi taşıyan bir TIR üst geçide takıldı. Olay yerine gelen ekipler TIR'ı kurtarmak için çalışma başlatırken, iş çıkış saati nedeniyle trafikte yoğunluk oluşmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, olay Şirinevler E-5 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Yüksekliği hesaplayamayan bir iş makinesini taşıyan bir TIR, üst geçide takılarak sıkıştı. TIR'ı kurtarmak için firma görevlileri seferber olurken, iş çıkış saati olması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. TIR'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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