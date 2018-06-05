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TIR SÜRÜCÜSÜNÜN KAZA SONRASI BIÇAKLI DİRENİŞİ (1)

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti

05 Haziran 2018 13:10

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. 
Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmıyor

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-TIR\'dan görüntü
-Polis ve itfaiye 
-Elinde bıçakla beklemesi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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