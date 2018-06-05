TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BIÇAKLI DİRENİŞİ 3 SAAT SÜRDÜ (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Sürücünün bıçaklı direnişi yaklaşık 3 saat sürdü.

Kaza saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmadı. TIR sürücüsü yaklaşık 3 saat sürdü. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-TIR\'dan görüntü

-Polis ve itfaiye

-Elinde bıçakla beklemesi

-Sürücünün ikna olması

-Gözaltına alınması

-Detaylar

