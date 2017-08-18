TIR sürücüsü kavga sırasında kendini vurdu

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, 4 kişi araçlarını sıkıştırdığını iddia ettikleri TIR sürücüsü ile kavga etti. TIR sürücüsünün kavga sırasında çıkardığı tabancası ateş alınca kendini ayağından vurdu. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah Atakul idaresindeki TIR, hafif ticari aracı solladı. Hafif ticari araçtakiler, TIR\'ı durdurdu. Hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile TIR sürücüsü Feyzullah Atakul arasında kavga çıktı. Tabancasını çıkaran Feyzullah Atakul tetiğe dokununca mermi ayağına isabet etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Feyzullah Atakul\'a müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Feyzullah Atakul tedavi altına alındı. Jandarma 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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