-TIR SÜRÜCÜSÜ FACİAYI ÖNLEDİ MANİSA (A.A) - 08.02.2011 - İzmir'den Manisa istikametine gelen tırın Sabuncubeli mevkinde frenlerinin boşaldığını fark eden sürücü, polisten yardım istemesi üzerine tırın geçeceği kavşaklar trafiğe kapatılarak olası bir kazanın yaşanması engelledi. Alınan bilgiye göre, Sabuncubeli rampalarından aşağı inerken frenlerinin boşaldığını fark eden araç sürücüsü, 155 Polis İmdat hattını arayarak, ''Sabuncubeli'nden aşağı inerken lastiklerim patladı, frenim boşaldı, ilerisini boşaltabilir misiniz?'' şeklinde yardım istedi. İlk telefonda tam olarak bir yer belirtemeyen içecek yüklü 35 AG 2915 plakalı tırın sürücüsü İlhami Öntürk (42), ikinci telefon görüşmesinde bulunduğu yeri belirtmesinin ardından Manisa'daki şehir içi trafik ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tırın şehir merkezinden geçeceği kavşakları trafiğe kapatarak geçişi için yardımcı oldu. Freni boşalan tır, OSB, Bozköy, Saruhan Otel, Kuşlubahçe kavşakları ile Gediz, Fatih ve Kanuni köprülü kavşaklarını kaza yapmadan geçerek Güzelköy girişinde kendiliğinden durdu. Araç sürücüsü İlhami Öntürk, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, Sabuncubeli mevkinde rampa aşağı inerken frenlerinin boşaldığını ve 155 Polis İmdat hattını telefonunu arayarak yardım istediğini belirterek, ''Polis ekiplerinin aldıkları önlemler sonucunda muhtemel bir kazanın olması önlendi'' dedi. Öte yandan polis ekiplerin kavşakları trafiğe kapatarak tırın geçişini sağlaması mobese kameraları tarafından kaydedildi.