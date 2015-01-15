TIR soruşturmasının 5 savcısı görevden alındı

MİT TIR’larının 19 Ocak 2014’te Adana’da durdurulması ve aranmasında görev alan Cumhuriyet savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Yaşar Kavalcıklıoğlu, haklarında HSYK’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında görevden alındı.

Görevden alma kararını HSYK 2. Dairesi oy çokluğuyla aldı. HSYK müfettişlerinin talebi üzerine alınan kararın gerekçesi, “soruşturmanın selameti ve yargı erkinin nüfuz ve itibarının zarar görmemesi” olarak gösterildi.

'Haklı olduğunu bilmek güzel bir şey'

HSYK haklarında soruşturma kararı verdiği Adana’da MİT TIR’ları ile soruşturmayı yürüten 5 savcının açığa alınmasına karar verdi. HSYK’nın açığa aldığı savcılardan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, T24’e “ Suçlamayı bilmiyorum. Savunmalarımız dahi alınmadı. Bu hukuki bir süreç biz de hukuki haklarımızı kullanacağız. Haklı olduğunu bilmek güzel bir şey. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkar. Yaptığım işten eminim. En ufak tereddütüm yok” dedi.

Bağrıyanık o dönemde soruşturmaya müdahale ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve müsteşar Kenan İpek hakkında “adil yargılamayı etkileme” gerekçesiyle tutanak düzenlemişti.

BU kararı madalya olarak görüyorum

HSYK’nın açığa aldığı bir diğer savcı da MİT TIR’larının durdurulması ile ilgili soruşturmayı yürütürken dosyadan el çektirilen önce Trabzon’a ardından Zonguldak’a atanan ve bugün (15.01.2014) açığa alınan savcı Aziz Takçı oldu. Takçı şunları söyledi:

“Hukukun üstünlüğünü benimsemiş, sadık kalmış bir Cumhuriyet Savcısı olarak görevimi yaptım. Dik durmanın, kimsenin önünde eğilmemenin bedelini ödetiyorlar. Hukuk ne diyorsa onu uygulamak bizim görevimiz, biz bu görevi uyguladığımız için bugün buna maruz kalıyoruz. Bu yüzden ben bu kararı madalya olarak görüyorum.

Devletimizin zarar görmemesi için, teröre destek veren ülke gibi algılanmaması için hukuki ve vicdani tüm görevimi yerine getirdim. Bunun huzuru ve rahatlığı içerisindeyim. Nasıl olsa hukuk içerisinde tüm gerçekler ortaya çıkar.