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TIR şoförü ölü bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA'da TIR şoförü  49 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, otoyol kenarında ölü olarak bulundu

29 Ağustos 2017 15:14

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA\'da TIR şoförü  49 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, otoyol kenarında ölü olarak bulundu.
Olay, sabah Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Emniyet şeridinde duran 33 DGA 36 plakalı TIR\'a yardım etmek için gelen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan Hüseyin Yıldırım\'ı fark etti. Olay yerine gelen polis, TIR\'ın şoförü Yıldırım\'ın öldüğünü, başında da kan izi olduğunu görünce önlem aldı. Yapılan incelemede elinde fener olan şoförün başındaki kanın düşme sonucu mu yoksa herhangi bir darbe sonucu mu olduğu belirlenemedi. Gece çalıştığı firmayı arayıp, aracın arıza yaptığını söylediği de belirlenen Yıldırım\'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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