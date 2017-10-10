TIR şarampole uçtu, sürücü öldü

Bülent TATLI/GÖLOVA (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Gölova İlçesi\'nde, şarampole uçan TIR\'ın sürücüsü 39 yaşındaki Hüccet Ateş yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu, Çobanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Erzincan\'dan Tokat yönüne giden Hüccet Ateş yönetimindeki 76 DA 974 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. TIR içinde sıkışan sürücü Hüccet Ateş, çevredekiler tarafından güçlükle araçtan çıkarıldı. Ambulansla Gölova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI