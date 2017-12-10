T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR şarampole devrildi: 1 ölü

Sinan KORKMAZER/POZANTI (Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR'ın şoförü 48 yaşındaki Hikmet Özkan, hayatını kaybetti

10 Aralık 2017 00:18

Sinan KORKMAZER/POZANTI (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Pozantı ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR\'ın şoförü 48 yaşındaki Hikmet Özkan, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. Hikmet Özkan yönetimindeki 78 AG 840 plakalı demir yüklü TIR, kontrolden çıkıp yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada, TIR\'daki demirler çevreye savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Özkan\'ın öldüğü belirlendi. Özkan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KORKMAZERPOZANTI Adana DHAADANA PozantıTIRHikmetKazaTEM OtoyoluAGKazadaTIR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24