TIR şarampole devrildi: 1 ölü

Sinan KORKMAZER/POZANTI (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Pozantı ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR\'ın şoförü 48 yaşındaki Hikmet Özkan, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. Hikmet Özkan yönetimindeki 78 AG 840 plakalı demir yüklü TIR, kontrolden çıkıp yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada, TIR\'daki demirler çevreye savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Özkan\'ın öldüğü belirlendi. Özkan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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