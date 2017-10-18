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Tır parkında "10 numara yağ" operasyonu

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla'da bir TIR parkına düzenlediği on numara yağ operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı

18 Ekim 2017 15:16

 


Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla\'da bir TIR parkına düzenlediği on numara yağ operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine, akaryakıt kaçakçılığı konusunda çalışma başlattı. Polis ekipleri, bir lojistik firmasına ait TIR parkında on numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.  Geçtiğimiz hafta  yapılan operasyonda 1 tonu kamyon içinde olmak üzere toplam 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 
Ekipler, olayla ilgili olarak M.T., H.T. D.Ç. ve A.Ö.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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