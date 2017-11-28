TIR, park halindeki TIR'a çarptı

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Banaz ilçesinde, park halindeki TIR\'a başka TIR\'ın çarptığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülenirken, kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Ankara yönüne giden Mehmet Mustafa Karakaya yönetimindeki 31 RM 201 plakalı hurda yüklü TIR, bugün saat 01.30\'da, eski emniyet müdürlüğü binası önünde dinlenmek için duran Adem Tetik yönetimindeki deterjan yüklü, 42 ASH 14 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası ile görüntülendi. Hurda yüklü TIR\'ın orta şeritten sağ şeride doğru ilerlediği, park halindeki deterjan yüklü TIR\'a çarparak savrulduğu ve araçtan kıvılcım çıktığı görüldü. Kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Çarpışma sonrası savrulan TIR, refüjü aşarak ağaçları devirerek durabildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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