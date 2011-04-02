-TIR OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ KIZILCAHAMAM (A.A) - 02.04.2011 - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul TEM otoyolunun 62. kilometresinde Yusuf Baddal yönetimindeki 38 DL 832 plakalı tır, Murat Sözen'in (31) kullandığı 34 ZN 7112 plakalı otomobil ile çarpıştı. Durkadın Sözen (50) ile Şükran Aydın (26) olay yerinde öldüğü kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Sözen (31) ise Etimesgut Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.