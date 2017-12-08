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TIR, otomobille çarpıştı: 1 ölü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

08 Aralık 2017 20:58

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, karşı şeride geçen TIR\'ın otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Akhisar- Gördes Karayolu 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Gördes ilçesinden Akhisar yönüne giden Taner Uysal yönetimindeki 20 AD 286 plakalı TIR, virajda karşı şeride geçince, karşı yönden gelen Mehmet Ali Dal (50) yönetimindeki 45 ZP 841 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Dal, olay yerinde öldü. Kaza sonrası yapılan incelemenin ardından ölen Dal\'ın cesedi, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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