TIR otomobile çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de, şoförünün çalışır halde bırakarak araçtan indiği sırada hareket eden TIR, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada, bir binanın altındaki işyerinin duvarına çarparak durabilen otomobilin içerisindeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi, Mest Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kereste taşımacılığı yapan Gürol Gürbüz, kullandığı TIR'ı çalışır halde yol kenarına bırakarak aşağıya indi. Sürücü kasa ile uğraştığı sırada, 20 B 4299 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Bunu fark eden sürücü Gürbüz, TIR'ın arkasından bağırarak koşmaya başladı.

Binaya çarparak durabildi

Sürücünün yetişemediği TIR, karşı yönden gelen 34 CNF 63 plakalı otomobille çarpıştı. TIR'ın altına giren otomobil, sürüklenerek bir binanın altında bulunan işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin içerisinde sıkışan 2 kişi çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Yaralı hastanede hayatını kaybetti

Ancak ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ziya Akçan hayatını kaybetti. Nigar Yegül ise tedavi altına alındı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen vinç ile kaldırıldı.

Bebek paniği yaşandı

Bu arada, vatandaşlar, otomobilin içerisinden çıkarılan yaralı kadının araçta bebeğinin bulunduğunu iddia ettiğini söylediler. Bunun üzerine vinç ile sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil, itfaiye erleri tarafından adeta parçalanarak didik didik arandı. Arama sonucu araçta başka bir canlıya rastlanmayınca, otomobil vince yüklenerek kaza yerinden götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR'ın sürücüsü de ifade vermek üzere karakola götürüldü.