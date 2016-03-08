T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR otomobile çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Otomobilden yaralı çıkan kadın bebeğinin içeride kaldığı iddia etmesine rağmen bebek bulunamadı

08 Mart 2016 02:59

İstanbul Ümraniye'de, şoförünün çalışır halde bırakarak araçtan indiği sırada hareket eden TIR, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada, bir binanın altındaki işyerinin duvarına çarparak durabilen otomobilin içerisindeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi, Mest Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kereste taşımacılığı yapan Gürol Gürbüz, kullandığı TIR'ı çalışır halde yol kenarına bırakarak aşağıya indi. Sürücü kasa ile uğraştığı sırada, 20 B 4299 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Bunu fark eden sürücü Gürbüz, TIR'ın arkasından bağırarak koşmaya başladı.

 

Binaya çarparak durabildi

 

Sürücünün yetişemediği TIR, karşı yönden gelen 34 CNF 63 plakalı otomobille çarpıştı. TIR'ın altına giren otomobil, sürüklenerek bir binanın altında bulunan işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin içerisinde sıkışan 2 kişi çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin çalışmaları sonucu çıkarıldı.

 

Yaralı hastanede hayatını kaybetti

 

Ancak ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ziya Akçan hayatını kaybetti. Nigar Yegül ise tedavi altına alındı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen vinç ile kaldırıldı.

 

Bebek paniği yaşandı

 

Bu arada, vatandaşlar, otomobilin içerisinden çıkarılan yaralı kadının araçta bebeğinin bulunduğunu iddia ettiğini söylediler. Bunun üzerine vinç ile sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil, itfaiye erleri tarafından adeta parçalanarak didik didik arandı. Arama sonucu araçta başka bir canlıya rastlanmayınca, otomobil vince yüklenerek kaza yerinden götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR'ın sürücüsü de ifade vermek üzere karakola götürüldü.

ETİKETLER

arabakazaistanbulümraniyetırhaberölüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24