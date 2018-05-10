T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR önce tünel duvarına, sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önce tünelin duvarına ardından da bariyerlere çarptı

10 Mayıs 2018 13:59

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önce tünelin duvarına ardından da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Seymen mevkiinde meydana geldi. Abdullah Nazmi Beşer (42) idaresindeki 34 KR 9308 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisindeki duvara, ardından da yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hasar gören TIR\'da sıkışan Abdullah Nazmi Beşer\'i araçtan çıkardı. 112 Acil ekibi, Abdullah Nazmi Başer ile TIR\'da bulunan Samet Genç\'e (27) ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur AYDINDinçer AKBİRBAŞİSKELEKocaeli DHAKOCAELİ BaşiskeleTIRKazadaKazaD130 Karayolu Başiskele SeymenAbdullah Nazmi BeşerKROlayAcilAbdullah Nazmi BaşerSamet GençGölcük NecatiDevlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24