-TIR, ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSE ÇARPTI: 17 YARALI KARAPINAR (A.A) - 22.12.2010 - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 öğrenci ile öğrencileri taşıyan minibüsün şoförü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y'nin kullandığı 31 R 0917 plakalı TIR, Karapınar Çevre yolunda tali yoldan çıkan İsmail Balkan'ın kullandığı 42 JC 043 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. Arkadan gelen Hasan Hüseyin A'nın (49) kullandığı 42 AE 617 plakalı kamyon da bu iki araca arkadan çarptı. Kazada, minibüs şoförü Balkan ile minibüste bulunan Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencisi oldukları öğrenilen Gülçin Gülcü, Metin Tartan, Emet Köprüsoy, Mehtap Karataş, Emsal Saçlı, Amil Kalkan, Meral Zengin, Fatma Kurtoğlu, Murat Kurtoğlu, Şeyma Emir, Banu Yazgan, Fadime Kalkan, İbrahim Gündoğdu, Mintiha Acar, Kezban Ecer ve Mürüvvet Ocakçı yaralandı. Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.