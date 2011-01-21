-TIR MİDİBÜS İLE ÇARPIŞTI ÇANAKKALE (A.A) - 21.01.2011 - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde TIR'la yolcu midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı. Ezine'den Çanakkale istikametine giden Abdullah Koç (34) idaresindeki 34 ZL 4010 plakalı TIR ile karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 17 SL 882 plakalı midibüs, Ezine-Çanakkale karayolunun 10. kilometresindeki Sarımsakçı Köprüsü yakınlarında çarpıştı. TIR sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ilk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Ezine ve Çanakkale'deki hastanelere kaldırıldı.