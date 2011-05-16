-TIR METROBÜS DURAĞINA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Zeytinburnu'da kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tır, metrobüs durağına girdi. Olayda araç sürücüsü yaralanırken, metrobüs seferleri uzun süre yapılamadı. E-5 Karayolu Topkapı Bakırköy yönünde ilerleyen Mehmet İlker (36) yönetimindeki 34 YKC 42 plakalı kimyasal madde yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan tır, daha sonra Zeytinburnu metrobüs istasyonuna çarparak durdu. Kaza sonucu tırın kabininde sıkışan İlker, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın kimyasal madde yüklü olması nedeniyle itfaiye ekiplerince olay yeri çevresinde geniş tedbirler alındı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolunda trafik her iki yönde aksarken, metrobüs seferleri ise uzun bir süre yapılamadı. Metrobüse binmek için istasyona gelen vatandaşlar ise ulaşımlarını başka araçlarla sağladı. Tırın istasyondan kaldırılmasının ardından araç ve metrobüs trafiği normale döndü.