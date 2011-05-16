T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR METROBÜS DURAĞINA GİRDİ İSTANBUL (A.A)

16 Mayıs 2011 12:49

-TIR METROBÜS DURAĞINA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Zeytinburnu'da kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tır, metrobüs durağına girdi. Olayda araç sürücüsü yaralanırken, metrobüs seferleri uzun süre yapılamadı.  E-5 Karayolu Topkapı Bakırköy yönünde ilerleyen Mehmet İlker (36) yönetimindeki 34 YKC 42 plakalı kimyasal madde yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan tır, daha sonra Zeytinburnu metrobüs istasyonuna çarparak durdu.  Kaza sonucu tırın kabininde sıkışan İlker, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın kimyasal madde yüklü olması nedeniyle itfaiye ekiplerince olay yeri çevresinde geniş tedbirler alındı.  Kaza nedeniyle E-5 Karayolunda trafik her iki yönde aksarken, metrobüs seferleri ise uzun bir süre yapılamadı. Metrobüse binmek için istasyona gelen vatandaşlar ise ulaşımlarını başka araçlarla sağladı.  Tırın istasyondan kaldırılmasının ardından araç ve metrobüs trafiği normale döndü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24