TIR, köprülü kavşak inşaatına girdi: 1 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya İlçesi\'nde köprülü kavşak inşaatı nedeniyle kapalı olan yola girerek köprü girişindeki demir iskelelere çarpan TIR\'ın İranlı sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, D-100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, köprülü kavşak çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafının plastik dubalarla kapatıldığı alanda meydana geldi. Samsun yönüne giden İran uyruklu Majid Sadeghpour yönetimindeki 27 E 12910 plakalı TIR\'ın sürücüsü, diğer şeride geçmek yerine plastik dubaların üzerinden geçip kapalı yolda ilerlemeye devam etti. TIR, ileride yapımı devam eden köprünün girişindeki demir iskelelere çarptı. Ön tarafı köprüden içeriye doğru giren TIR\'ın sürücüsü Sadeghpour yaralandı. Yaralı sürücü Sadeghpour çağrılan ambulansla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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