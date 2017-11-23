Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, kontrolden çıkan TIR istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı. TIR\'ın kasasında bulunan 2 dev çelik boru yola savrulurken, başka bir araca çarpmaması olası başka bir kazayı önledi.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, D-100 karayolundaki Serdivan Beşköprü Mevkii\'nde meydana geldi. Mustafa Şahin yönetimindeki 41 VZ 116 plakalı çelik boru yüklü TIR kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. TIR\'ın dorsesinde bulunan 36 metre uzunluğundaki 2 çelik boru yola savruldu. Borular, şans eseri başka bir araca çarpmazken, kazada sürücü yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Mustafa Şahin tedavi altına alındı. Yola savrulan borular nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı. Dev borular ve TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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