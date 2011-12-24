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TIR ile taksi çarpıştı: 5 ölü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde içinde 9 kişinin bulunduğu taksi, TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, takside bulunanlardan 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

24 Aralık 2011 02:00

 
T24 - Ağrı'nın Patnos ilçesinde içinde 9 kişinin bulunduğu taksi, TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, takside bulunanlardan 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

 

ntvmsnbc ve Ajanslar'ın haberine göre;Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Ağrı'ya giden taksi Patnos'da karşı yönden gelen TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 3 yaşındaki Şevvin Canolay yerinde, Ferhat Suluvan, sürücü Eren Buday kaldırıldıkları Ağrı Devlet Hastanesi'nde, Sevim Suluvan ve Bedir Suluvan ise Adilcevaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Rabia Yağmur Suluvan, Suzan Suluvan, Gülbahar Suluvan ve Adnan Can ise Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aşırı hız, dikkatsizlik ve yoldaki buzlanma yüzünden meydana gelen kazadan sonra TIR sürücüsü Tahsin Gençkalgözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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