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TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ KOCAELİ (A.A)

25 Temmuz 2011 10:45

-TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ KOCAELİ (A.A) - 25.07.2011 - Kocaeli'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Mesut Ö. idaresindeki 34 AG 0171 plakalı tır, Balküpü Şeker Fabrikası mevkisinde  İstanbul yönüne geçerek, İstanbul yönüne giden Muhittin Ak'ın (30) kullandığı 34 YZM 0329 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, tırın altında yaklaşık 70 metre sürüklendi. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Ak ve yanındaki Sadık Sağdıç (30), Cemalettin Dikici (28) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadın hayatını kaybetti.  Tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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