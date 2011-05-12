-TIR İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 46 YARALI ERZİNCAN (A.A) - 12.05.2011 - Erzincan'da TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2'si ağır 46 kişi yaralandı. İzmir'den Erzincan istikametine gelen Sebahattin Kocatürk yönetimindeki 34 GL 0898 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas karayolunun 73. kilometresindeki Refahiye ilçesi Köroğlu Deresi mevkisinde Kemal Ünal'ın kullandığı 76 AR 963 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada sürücüler Kocatürk ve Ünal ile birlikte toplam 46 yaralı, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Refahiye Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından Erzincan'daki hastanelere sevk edildi. Bu arada olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri tarafından sıkıştığı araçlardan çıkarılan sürücüler Kocatürk ile Ünal'ın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazanın, TIR şoförünün gece başlayan yağış nedeniyle yola düşen büyük bir kaya parçasından kaçmak isterken meydana geldiği bildirildi. Kazanın ardından yol çalışmasında görevli özel bir firmanın iş makineleri, söz konusu mevkideki kaya parçalarını yoldan kaldırırken, bir süreliğine kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.