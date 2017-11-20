TIR ile öğrenci servisi çarpıştı: 13'ü öğrenci, 15 yaralı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, TIR ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13\'ü öğrenci, 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Viranşehir caddesinde meydana geldi. Mehmet Emin Dursun\'un kullandığı 47 PY 123 plakalı öğrenci servisi ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SB 905 plakalı TIR çarpıştı. Kazada yan yatıp, sürüklenen servisin sürücüsü Dursun ile araçta bulunan 13 öğrenci ve TIR şoförü yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da hastaneye gelerek, yaralıları ziyaret edip, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.



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