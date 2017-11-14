TIR ile halk otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, TIR ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 9 ile 12\'nci Cadde\'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Bayram Taş (59) yönetimindeki 55 K 4261 plakalı TIR ile Yasin Benli (28)yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 38 GV 425 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada, halk otobüsü içinde yolcu olarak bulunan 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılar sevk edilen ambulansla çeşitli hastanelere kaldırarak, tedavi altına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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