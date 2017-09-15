TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Buharkent İlçesi\'nde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Nazilli Devlet karayolu üzerindeki döner kavşak yakınında meydana geldi. Vedat Açıkgöz yönetimindeki 50 EU 299 plakalı TIR ile Osman Çetinbağ (55) yönetimindeki 09 RG 280 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Asiye Çetindağ (51), Ali Osman Çetinbağ (4) ile Sevim Bilgen (12) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.