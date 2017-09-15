T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Buharkent İlçesi'nde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

15 Eylül 2017 22:19

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Buharkent İlçesi\'nde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli-Nazilli Devlet karayolu üzerindeki döner kavşak yakınında meydana geldi. Vedat Açıkgöz yönetimindeki 50 EU 299 plakalı TIR ile Osman Çetinbağ (55) yönetimindeki 09 RG 280 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Asiye Çetindağ (51), Ali Osman Çetinbağ (4) ile Sevim Bilgen (12) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKBUHARKENT Aydın DHABuharkentTIRKaza DenizliNazilli DevletAçıkgözEUOsmanRGKazadaAsiyeAli OsmanSevim BilgenYaralılarNazilli Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24