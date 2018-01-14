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TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Nacaroğlu öldü, 2 kişi de yaralandı

14 Ocak 2018 17:30

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Nacaroğlu öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Gaziantep- Nurdağı karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Mustafa Nacaroğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile sürücüsü bilinmeyen 31 L 6505 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Nacaroğlu ile isimleri belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Nacaroğlu doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Nacaroğlu\'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

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