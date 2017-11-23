TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde, TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu, Durasallı Mahallesi, yakınlarında meydana geldi. Kula\'dan Salihli yönüne giden 39 yaşındaki Erhan Adıgüzel yönetimindeki 45 SA 3777 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, şerit ihlali nedeniyle, karşıdan gelen 60 yaşırdaki Mehmet Sait Eroltu yönetimindeki 35 HC 0246 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erhan Adıgüzel ile yanındaki, 51 yaşındaki Ertan Aydın kaza yerinde öldü. Polisin olay yerindeki incelemeleri ardından Adıgüzel ve Aydın\'ın cesetleri Salihli Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförünün ifadesine başvurdu.

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