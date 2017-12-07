TIR ile çarpışan kamyonetin sürücü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek TIR ile çarpışan kamonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, D-655 karayolu Borsa İstanbul Endüstri ve Teknik Mesleki Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Naci İslam (58) yönetimindeki 81 FJ 103 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti, 46 yaşındaki Hüseyin Yurttadur yönetimindeki 61 K 21577 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Naci İslam yaralandı.

İslam, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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