T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR ile çarpışan kamyonetin sürücü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek TIR ile çarpışan kamonetin sürücüsü yaralandı

07 Aralık 2017 21:57

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek TIR ile çarpışan kamonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, D-655 karayolu Borsa İstanbul Endüstri ve Teknik Mesleki Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Naci İslam (58) yönetimindeki 81 FJ 103 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti, 46 yaşındaki Hüseyin Yurttadur yönetimindeki 61 K 21577 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Naci İslam yaralandı.
İslam, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEKazaD655BorsaEndüstriTeknik Mesleki Anadolu LisesiZonguldakFJHüseyin YurttadurTIRKazadaNaciAtatürk Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24