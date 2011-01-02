-TIR, HAYVAN SÜRÜSÜNE ÇARPTI SİVAS (A.A) - 02.01.2011 - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, tırın çarptığı 3 manda telef oldu. Telef olan hayvanlara başka bir kamyonetin çarpması sonucu da araçta maddi hasar meydana geldi. Aldığı bilgiye göre, araziye çıkardığı büyükbaş hayvanlarını evine götürmek isteyen Zeynep Deniz, D-100 karayolu Esenyaka köyü yakınlarında hayvanlarını yolun karşısına geçirmek istedi. Bu sırada, sürüdeki 3 mandaya plakası alınamayan bir tır çarparak olay yerinden kaçtı. Tırın çarptığı mandalar olay yerinde telef oldu. Bu sırada, aynı güzergahta seyir halinde bulunan Kasım Kılıç (44) yönetimindeki 75 AC 535 plakalı kamyonet de yol ortasında telef olan mandalara çarptı. Kazada, kamyonette maddi hasar meydana geldi. Mandaların telef olmasına yol açan tırın arandığı bildirildi. Öte yandan 20 Eylül 2010 tarihinde de, aynı yerde ve yine aynı kişiye ait sürüye bir otomobilin çarpması sonucu 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 2 hayvanın da telef olmadan köylüler tarafından kesildiği belirtildi.