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TIR hatalı sollama yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hatalı sollama yapan TIR'ın karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

02 Aralık 2017 14:55

GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, hatalı sollama yapan TIR\'ın karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 06.00 sıralarında, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Selahattin Topkaya yönetimindeki 41 YN 087 plakalı TIR, iddiaya göre, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen 52 yaşındaki Nemaz Süleymanoğlu yönetimindeki 34 KL 4202 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, Nemaz Süleymanoğlu öldü Selahattin Topkaya ise, hafif yaralandı. Selahattin Topkaya kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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