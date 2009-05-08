TIR geçiş belgesi sayısı geçen yıla göre düştü

TOBB geçiş belgesi ve TIR istatistiklerini açıkladı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve TIR Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında verilen geçiş belgesi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,72, TIR karnesi sayısında da yüzde 29,02 gerileme oldu.



Buna göre geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 393 bin 35 geçiş belgesi verilirken, bu yılın söz konusu döneminde bu sayı 276 bin 239'a indi. Geçen yılın ilk 4 ayında verilen 254 bin 51 TIR karnesi sayısı da 180 bin 328'e düştü.



Bu yılın Nisan ayında verilen geçiş belgesi sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,47 gerileme ile 98 bin 164'ten 63 bin 344'e, TIR karnesi sayısı da yüzde 29,73 azalma ile 66 bin 716'dan 46 bin 883'e indi.

