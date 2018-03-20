TIR emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2 yaralı

Alaattin ONUR/HENDEK(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda emniyet şeridinde duran TIR\'a arkadan gelen TIR çarptı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza saat 16.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ziya Özsoy idaresindeki 67 UD 030 plakalı TIR, emniyet şeridinde park halinde olan 38 D 3150 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, Ziya Özsoy ağır yaralanırken, çarptığı TIR\'ın sürücüsü ise hafif yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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