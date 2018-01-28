TIR, emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE, TEM Otoyolu\'nda arıza yapınca emniyet şeridinde duran otomobile TIR çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı TEM Otoyolu merkez Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ozan Ulu, yönetimindeki 58 SC 296 plakalı otomobil arıza yapınca emniyet şeridine çekti. Ozan Ulu ile yanındaki Beytullah Ulu ve Uğur Otlu arazıya gidermek için araçtan indi. Ancak bu sırada Yüksel Turunç yönetimindeki 31 DY 315 plakalı TIR, emniyet şeridinde bekleyen araca çarptı. Kazada, Beytullah Ulu TIR\'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Uğur Otlu ise yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Uğur Oltu, Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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